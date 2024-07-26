В Польше начались совместные с США учения с участием F-16

Совместные польско-американские учения Aviation Detachment Rotation 24-3 по применению истребителей F-16 начались в Польше. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Вчера (25 июля - прим. ТАСС) начались учения Aviation Detachment Rotation 24-3, в которых принимают участия истребители F-16 из 32-й базы тактической авиации [ВВС Польши] и 138-го крыла истребительной авиации ВВС США", - говорится в сообщении польского оборонного ведомства в X (ранее Twitter).



Учения продлятся до 7 августа, в ходе них пилоты двух стран будут отрабатывать применение истребителей F-16.

На вооружении польской армии имеются 48 таких самолетов. Учения Aviation Detachment Rotation проходят в Польше ежегодно.