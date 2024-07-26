"Калашников" запустил производство модернизированных патронов "Олимп-Д"
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО "ЦНИИточмаш", концерн "Калашников") начал выпуск модернизированных патронов "Олимп-Д", предназначенных для использования частными охранными предприятиями (ЧОП), подразделениями ведомственной охраны. Об этом сообщили в концерне.
"АО "ЦНИИточмаш" запустил производство модернизированных патронов "Олимп-Д" для последующей поставки заказчику. Предыдущая версия патрона применялась для стрельбы из охотничьих ружей. Новый "Олимп-Д" получил название "служебный" и представлен в калибрах 12/70 и 12/76. Модернизированный патрон предназначен для использования частными охранными предприятиями, подразделениями ведомственной охраны и другими организациями, которые используют в своей деятельности служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие", - сказали журналистам в концерне.