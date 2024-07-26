"Калашников" запустил производство модернизированных патронов "Олимп-Д"

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО "ЦНИИточмаш", концерн "Калашников") начал выпуск модернизированных патронов "Олимп-Д", предназначенных для использования частными охранными предприятиями (ЧОП), подразделениями ведомственной охраны. Об этом сообщили в концерне.

© "Калашников"