В Британии обсуждают разработку ракет дальностью свыше 3 тыс. км

Британские власти обсуждают возможность разработки ракет, дальность которых будет достигать 3,2 тыс. км. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Лондон готов реализовать указанный проект вместе с Берлином. Согласно изданию, министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Германию 24 июля обсуждал разработку дальнобойных ракет для ударов по территории России с целью уничтожения российского ядерного потенциала со своим коллегой Борисом Писториусом.

Предполагается, что эти ракеты в будущем смогут заменить американские крылатые ракеты на территории Германии. 10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Дипломатический источник The Times указал, что размещение американских ракет будет временной мерой, пока европейские страны сами не разработают свои дальнобойные средства поражения.

Как отметила газета, в настоящее время ракеты Storm Shadow с дальностью полета около 250 км являются самым дальнобойным типом ракет, имеющимся на вооружении ВС Великобритании, не считая баллистические ракеты Trident II (D5), которые несут атомные подводные лодки типа Vanguard. 24 июля Хили и Писториус подписали декларацию по военному сотрудничеству между Лондоном и Берлином, где говорится о намерении сторон укрепить взаимодействие в области разработки, производства и закупок вооружений и боеприпасов.