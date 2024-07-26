Известный математик-пророк Григорий Кваша вновь шокировал общественность своим новым предсказанием, основанным на сложных математических расчётах. На этот раз пророк решился назвать точную дату завершения специальной военной операции на Украине.

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Согласно прогнозу Григория Кваши, СВО на Украине завершится в 2025 году. Математик уверен в победе России, но предупреждает о непростом периоде, который предстоит пройти нашей стране.

Несмотря на трудности, Россия возьмёт курс на стабильное развитие и повышение благосостояния. Пророк также не прогнозирует резкой смены власти, а наоборот, предсказывает присоединение к России новых территорий.

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Предсказания Кваши, известного своей феноменальной способностью к математическим расчётам, всегда вызывали большой интерес и обсуждения. Недавно он объяснил, почему на Западе боятся победы России.