Гений-математик Кваша спрогнозировал дату конца СВО
Известный математик-пророк Григорий Кваша вновь шокировал общественность своим новым предсказанием, основанным на сложных математических расчётах. На этот раз пророк решился назвать точную дату завершения специальной военной операции на Украине.
Согласно прогнозу Григория Кваши, СВО на Украине завершится в 2025 году. Математик уверен в победе России, но предупреждает о непростом периоде, который предстоит пройти нашей стране.
Несмотря на трудности, Россия возьмёт курс на стабильное развитие и повышение благосостояния. Пророк также не прогнозирует резкой смены власти, а наоборот, предсказывает присоединение к России новых территорий.
Песков назвал главным для России достижение целей СВО
Предсказания Кваши, известного своей феноменальной способностью к математическим расчётам, всегда вызывали большой интерес и обсуждения. Недавно он объяснил, почему на Западе боятся победы России.