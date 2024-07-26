В Финляндию прибыли морские пехотинцы США

В Финляндию прибыло подразделение Корпуса морской пехоты США, отряд численностью 60 морских пехотинцев будет до конца августа дислоцирован в бригаде "Нюланд" в Драгсвике. Об этом сообщили финские ВМС.

"Мы рады, что морские пехотинцы вернулись, чтобы продолжить сотрудничество с нами. В бригаде "Нюланд" создана и хорошо функционирует организация поддержки приема и размещения союзников, которые посещают нас. Новые возможности, которые они принесут с собой, позволят нам продолжать и развивать наше сотрудничество", - заявил начальник штаба бригады "Нюланд", командир Пекка Снеллман.



В конце 2024 года в Драгсвик планируется прибытие другого отряда морских пехотинцев США для участия в главных военных учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 24 в конце ноября, уточняется в сообщении.