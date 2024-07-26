СМИ: кассетные боеприпасы США поставляются на Украину со складов в ФРГ

США хранят кассетные боеприпасы на складах, расположенных в ФРГ, и оттуда поставляют их на Украину. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на неназванного представителя вооруженных сил США.

По его информации, принадлежащие США склады с кассетными боеприпасами типов M864 и M483A1 расположены в населенном пункте Мизау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда боеприпасы в рамках американской военной помощи Киеву поступают на Украину. NDR подчеркивает, что это можно расценивать как нарушение со стороны ФРГ Конвенции по кассетным боеприпасам, которая, в частности, запрещает хранение таких вооружений на германской территории и их транспортировку.

Источник NDR добавил, что США координируют транспортировку всех вооружений с Бундесвером, однако не уточнил, согласовывается ли с Берлином перевозка именно кассетных боеприпасов. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ на запрос телерадиокомпании заявил, что не знает, откуда кассетные боеприпасы поставляются на Украину. Ведомство Писториуса также пояснило, что Бундесвер "не располагает информацией об отдельных типах боеприпасов", которые США транспортируют через территорию ФРГ.

5 июля заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по войскам, но и по гражданским объектам. Так, 23 июня Севастополь подвергся атаке с применением таких ракет, в результате чего более 150 человек пострадали, 4 погибли.

В июле 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и потому воздержится от их поставок Украине. Ранее помощник президента США Джейк Салливан сообщил о решении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.