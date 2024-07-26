Российские тяжелые авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции УМПК представляют серьезную угрозу для украинской ПВО - в первую очередь для американских зенитных комплексов Patriot. Хотя должно быть наоборот, считает Business Insider.

В июне ВКС России начали применять трехтонные бомбы ФАБ-3000 оснащенные высокоточными модулями планирования и наведения. Эти боеприпасы оказались не по зубам зенитным системам ВСУ: что советским, что американским.

Советские С-200 стационарны, с-300 - заметны и их осталось совсем мало. К Patriot у ВСУ мало ракет, зато украинцы приспособились быстро перевозить их на грузовиках и применять батареи в усеченном составе: радар плюс одна пусковая установка. Это увеличивает число зон прикрытия и снижает риск уничтожения целой батареи одним ударом. Все бы ничего, если б на ФАБ-3000.

ВКС России в зоне СВО впервые применили ФАБ-3000 с УМПК

Летают они на 70 к лишним километров, поэтому украинские военные оказались перед сложным выбором: либо беречь дефицитные американские "Патриоты" - и оставлять без прикрытия войска на передовой. Либо защищать небо и рисковать остаться совсем без ПВО.