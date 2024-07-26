Белоусов проверил подготовку военных на полигоне Ленинградского военного округа

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, он пообщался с контрактниками и вручил государственные награды отличившимся бойцам.

Белоусову продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава, а также военнослужащих, только заключивших контракт. Он также ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, обучению управлению беспилотниками, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии и прочему. После министр вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе спецоперации, а сейчас проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне.

Отдельно Белоусов пообщался с офицерами и контрактниками. Он обсудил перспективы формирования окружного учебного центра на базе полигона, заслушал рекомендации от военных, а также вопросы относительно повышения качества обучения и обеспечения солдат в зоне проведения спецоперации.