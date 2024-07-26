В Госдуме предрекли создание исламского альянса в ответ на двойника НАТО

В случае начала реализации инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по созданию военного блока, аналогичного НАТО, на Ближнем Востоке, исламский мир в ответ создаст свой военный союз, таким мнением с NEWS.ru поделился член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Парламентарий считает, что подобные предложения дестабилизируют регион.

Предложение Нетаньяху может вызвать детонацию тлеющих и существующих конфликтов в регионе, дестабилизировав весь Ближний Восток. Очевидно, что США с Израилем идут на усиление конфронтации в регионе. При этом надо понимать, что при развитии этой инициативы, Вашингтону и Тель-Авиву будет дан конкретный ответ противниками их политики. Исламский мир может пойти на создание своего военного альянса, — подчеркнул Шхагошев.



Политолог Александр Перенджиев ранее назвал целью ближневосточного двойника НАТО раскол арабских стран. Образование подобного альянса, по его словам, вызовет конфликтные ситуации в регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для рассуждений на тему создания на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса следует понимать детали таких высказываний. По его словам, НАТО имеет «абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность» и сегодня преследует эту цель по отношению к России.