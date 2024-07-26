Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные более 3200 наемников, воюющих на Украине, приурочив это событие к открытию Олимпийских игр в Париже. Список был размещен в Telegram-канале группы.

Олимпиада в Париже пройдет с 27 июля по 11 августа. К участию в играх допустили 15 российских спортсменов, однако выступать они будут в нейтральном статусе.

«В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям режима Зеленского, а значит, ваш праздник утопает в крови», - подчеркнули «Злые русские хакеры».



Хакерская группа отметила, что среди 3200 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, данные которых они выложили в открытый доступ, есть и участник Олимпийских игр 2014 года, латвиец Мауринс Кристапс, занимавший должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта.

Назван размер заработка иностранных наемников на Украине

Также в списке указаны гражданин Латвии Юрис Альбертс полярный исследователь, альпинист и автор книги «Когда война станет личным» и бывший полицейский из США Пирс Таннер Рид, проходивший по делу о растлении малолетних в Индиане.

Хакеры отметили, что в их списке также «профессиональный наемник, воевавший на стороне курдов, представители французского иностранного легиона, колумбийские картели, а также лица из «батальона» ЛГБТ*».

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, на стороне Вооруженных сил Украины участвует в боевых действиях большое количество наемников из Франции, США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.