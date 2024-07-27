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Губернатор российского региона рассказал об «очень сложной ночи» и сбитых дронах

В небе над Курской областью сбито шесть беспилотников, сообщил в Алексей Смирнов.

Губернатор российского региона рассказал об «очень сложной ночи» и сбитых дронах
© MOD Russia/via Globallookpress.com

«Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — рассказал Смирнов.

В Брянской области уничтожили 21 беспилотник

Кроме того, в ночь на 27 июля в небе над над Брянской областью силами ПВО был сбит 21 украинский беспилотник, рассказали в Минобороны.

Днем 26 июля Смирнов рассказал, что более 2,5 тысячи жителей области остались без света. Это произошло после того, как украинские беспилотники сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов.

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