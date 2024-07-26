При отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить отравляющие вещества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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О планах украинских войск использовать химические вещества в боевых условиях свидетельствуют полученные данные и наблюдения агентов сопротивления. Информация о фиксации активности войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и заявления об отравлениях химикатами поступают со всей Украины.

«Первым делом, вероятнее всего, на Донбассе и в Харьковской области. Если придется отступать, то будет попытка уничтожения оставленных населенных пунктов», — заявил Лебедев.



Так, несколько недель назад подпольщики нашли две машины Ford с иностранными номерами и надписями РХБЗ. Кроме того, месяц назад в Запорожской области украинские войска обстреляли территорию «странными снарядами» — они не взрывались, но из них шел едкий дым. Местные жители массово жаловались на тошноту, першение в горле и головокружение. Кроме того, николаевские медики сообщали о странных случаях среди солдат ВСУ. Они получали ожоги гортани и рук, на теле появлялась сыпь.

«Странность в том, что поступает 7-10 человек и не более. При обстреле было бы больше пострадавших и не с ожогами на руках, а ожогами дыхательных путей», — добавил Лебедев.



Среди подполья также нередко сообщается, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над РФ. И даже если им придется отступать, то «русские не смогут жить в тех городах».

«Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторид хлора. Этот элемент можно хранить только в специальных условиях и специальной упаковке. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом», — сказал Лебедев.



Координатор добавил, что в Николаеве, Одессе и Харькове были замечены иностранные военные в гражданской одежде. В Николаеве и Одессе они заходили в катакомбы, а перед этим СБУ перекрывало кварталы. В Харькове иностранцы посетили метро, для чего спецслужбы закрывали отдельные станции.