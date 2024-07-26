$85.41-1.1493.17-1.20
Почта

При отступлении ВСУ могут использовать отравляющие вещества

При отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить отравляющие вещества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

При отступлении ВСУ могут использовать отравляющие вещества
© globallookpress

О планах украинских войск использовать химические вещества в боевых условиях свидетельствуют полученные данные и наблюдения агентов сопротивления. Информация о фиксации активности войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и заявления об отравлениях химикатами поступают со всей Украины.

«Первым делом, вероятнее всего, на Донбассе и в Харьковской области. Если придется отступать, то будет попытка уничтожения оставленных населенных пунктов», — заявил Лебедев.

Так, несколько недель назад подпольщики нашли две машины Ford с иностранными номерами и надписями РХБЗ. Кроме того, месяц назад в Запорожской области украинские войска обстреляли территорию «странными снарядами» — они не взрывались, но из них шел едкий дым. Местные жители массово жаловались на тошноту, першение в горле и головокружение. Кроме того, николаевские медики сообщали о странных случаях среди солдат ВСУ. Они получали ожоги гортани и рук, на теле появлялась сыпь.

«Странность в том, что поступает 7-10 человек и не более. При обстреле было бы больше пострадавших и не с ожогами на руках, а ожогами дыхательных путей», — добавил Лебедев.

Среди подполья также нередко сообщается, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над РФ. И даже если им придется отступать, то «русские не смогут жить в тех городах».

«Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторид хлора. Этот элемент можно хранить только в специальных условиях и специальной упаковке. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом», — сказал Лебедев.

Координатор добавил, что в Николаеве, Одессе и Харькове были замечены иностранные военные в гражданской одежде. В Николаеве и Одессе они заходили в катакомбы, а перед этим СБУ перекрывало кварталы. В Харькове иностранцы посетили метро, для чего спецслужбы закрывали отдельные станции.