Два украинских батальона, оборонявшие позиции у села Прогресс, отступили без приказа, сообщает Forbes.

Накануне стало известно, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ были отрезаны от основных украинских сил стремительно наступающими российскими войсками. По данным издания, окруженные украинские военнослужащие самостоятельно решили пробиваться на запад вопреки приказу командира.

"Командир бригады никогда не отдавал приказ прорываться, поэтому личный состав, находившийся в том районе, поставил его перед фактом", - пишет Forbes со ссылкой на украинскую аналитическую группу Deep State.



В результате боевикам удалось выйти из окружения. Однако их бегство не решает проблему фундаментального провала ВСУ в районе Прогресса, отмечает издание.

"Ясно, что не рядовые бойцы бригады потерпели неудачу, а их командиры", - сказано в статье.



С этим выводом согласен и украинский корреспондент Юрий Бутусов, который написал, что главная проблема ВСУ на сегодняшний день заключается в управлении и организации.