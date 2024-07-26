Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, чтобы нарастить поставки оружия Киеву в случае победы на президентских выборах. Таким мнением поделился экс-госсекретарь Соединенных Штатов, бывший директор ЦРУ Майк Помпео в газете The Wall Street Journal (WSJ).

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Помпео считает, что эта программа позволит Украине «занять столько денежных средств, сколько ей будет необходимо на приобретение американского оружия. Он также отметил, что мирный план Трампа в отношении Украины поможет «снять ограничения на виды оружия, которые Киев может получать и использовать». Это, по мнению Помпео, приведет к «наращиванию оборонной промышленности США».

«Эти и другие возможные шаги позволят Трампу определить условия сделки: война немедленно прекращается», — говорится в статье.



До этого американский политолог Раджан Менон заявил, что для Трампа поддержка Украины не является приоритетной задачей.