Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с дальнобойными ракетами

В Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), где прогремел взрыв, российский удар пришелся по складу вооруженных сил Украины с дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев заявил, что «прилетело на склад с припасами». По предварительной информации, там хранились «в том числе дальнобойные ракеты». Также Лебедев не исключил, что удалось уничтожить установку РСЗО HIMARS. Указывается, что взрыв почувствовали даже в Славянске, передает РИА «Новости».

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Кроме того, был нанесен удар по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области Украины. Там жили артиллеристы, рассказал Лебедев. Пострадало до десяти иностранных наемников. Подполье сообщает, что в городе есть наемники из стран Латинской Америки.

В свою очередь, глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в Нежине повреждение получил объект инфраструктуры, передает ТАСС.

Напомним, взрыв прогремел в районе Краматорска. Украинские СМИ сообщали, что после взрыва начался сильный пожар.