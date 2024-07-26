ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемниоков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В числе раненых оказались до десятка иностранцев, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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«В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесен по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации», — уточнил собеседник агентства. По его словам, там расположилось артиллерийское подразделение, сразу после удара к месту начали съезжаться десятки карет скорой помощи.



Ранее агентура установила, что в городе пребывают наемные военные из стран Латинской Америки.

Помимо этого, российские войска атаковали склад ВСУ в Краматорске, где, кроме всего прочего, хранились дальнобойные ракеты. Также предположительно уничтожена установка РСЗО HIMARS. Мощность взыва ощутили даже жители Славянска.

Ранее ВС РФ ракетным ударом поразили железнодорожный состав с военной техникой ВСУ в Черкасской области. На затянутых брезентом составах могла находится гусеничная техника.