В Британии хотят создать ракеты против российского ядерного оружия

Власти Британии обсуждают создание дальнобойного вооружения против ядерного оружия России — речь идет о ракетах. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в минобороны Британии.

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«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие <...> запущенное из России», — сообщает издание.



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Утверждается, что идея создания дальнобойного ракетного вооружения, способного поразить цель на расстоянии не менее 3,2 тыс. километров, принадлежит новому главе британского оборонного ведомства Джону Хили, который недавно совершил визит в Германию. Возможно, как считает автор, проект будет совместной британо-германской разработкой.

До этого новый министр обороны Британии Джон Хили оценил проблемы Вооруженных сил страны.

Ранее минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.