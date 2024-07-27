Минобороны заявило об ударе Су-25 по ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Штурмовики Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.



Су-25 ВКС России ударили по спецтехнике ВСУ неуправляемыми ракетами

После этого летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.