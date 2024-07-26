Минобороны рассказало о матросе, вывезшем 20 раненых бойцов с передовой

Матрос группировки войск "Запад" Дмитрий Тюрнин днем под непрекращающимся обстрелом вражеской артиллерии и ударами FPV-дронов вывез с переднего края раненых товарищей на багги, причем сделал это дважды. За свой подвиг он награжден медалью "За отвагу", сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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По словам военнослужащего, ему стало известно о том, что в зоне боевого соприкосновения оказались ранены его товарищи, которым требуется срочная эвакуация.

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"Мы заехали, мы забрали раненых, загрузили, и я выехал. Было еще страшнее выезжать, потому что за мной полетели два FPV-дрона, один из них ребята сбили из тылового района. Второй FPV-дрон прилетел, но, к моему счастью, он был собран неправильно - он не сработал, не взорвался. Это счастье, что я в первый раз тогда доехал. Но на следующий день поступила команда, что нужно опять срочно туда заезжать", - рассказал Тюрнин.



Во второй день по пути на линию боевого соприкосновения его накрыло огнем вражеской реактивной системы залпового огня, из-под которого он сумел выехать.

"Я взял четверых раненых, забрал. Все. На полпути у нас багги сломался. Но как-то мы выехали к своим ребятам", - продолжил он.



Всего, отмечают в Минобороны РФ, матрос лично вывез с линии боевого соприкосновения не менее 20 военнослужащих.