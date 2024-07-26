Япония активизирует производство ракет PAC-3 для поставок в США

Правительства Японии и США приняли решение об активизации производства ракет PAC-3 на японской территории для их последующего экспорта в США. Об этом сообщила газета Yomiuri.

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По ее данным, официально о соответствующей договоренности планируется объявить по итогам предстоящих 28 июля переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Отмечается, что в настоящее время на территории Японии производится порядка 30 ракет PAC-3 в год для нужд Сил самообороны страны, но в ближайшие несколько лет планируется нарастить производство этих ракет для последующего экспорта в США.

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Также рассматривается вариант предоставления японской стороне лицензии на производство ракет типа AMRAAM. Подчеркивается, что все эти шаги направлены на пополнение запасов ракет в США, которые значительно сократились из-за поставок на Украину.

Переговоры в формате "два плюс два" между Японией и США пройдут 28 июля в Токио.