Силы ПВО «Хезболлы» открыли огонь по израильским самолетам

Средства ПВО «Хезболлы» открыли огонь по самолётам ВВС Израиля, которые нарушили воздушное пространство Ливана.

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Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что бойцы «Хезболлы» из сил ПВО применили зенитные управляемые ракеты, чтобы помешать израильским самолётам и заставить их покинуть воздушное пространство Ливана.

"Хезболла" заявила, что атаковала штаб армии Израиля, выпустив более 200 ракет

Огонь с земли вынудил пилотов повернуть обратно в сторону границы, уточняется в сообщении.

23 июля Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. По данным израильской армии, всего было выпущено 15 ракет, часть из которых удалось перехватить.