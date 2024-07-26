Силы ПВО «Хезболлы» открыли огонь по израильским самолетам

Силы ПВО «Хезболлы» открыли огонь по израильским самолётам в небе над Ливаном
Средства ПВО «Хезболлы» открыли огонь по самолётам ВВС Израиля, которые нарушили воздушное пространство Ливана.
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что бойцы «Хезболлы» из сил ПВО применили зенитные управляемые ракеты, чтобы помешать израильским самолётам и заставить их покинуть воздушное пространство Ливана.
"Хезболла" заявила, что атаковала штаб армии Израиля, выпустив более 200 ракет
Огонь с земли вынудил пилотов повернуть обратно в сторону границы, уточняется в сообщении.
23 июля Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. По данным израильской армии, всего было выпущено 15 ракет, часть из которых удалось перехватить.