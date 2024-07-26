В Британии сообщили о плачевном состоянии ПВО Европы

Противовоздушная оборона (ПВО) Европы находится в плачевном состоянии. Об этом пишет британский журнал The Economist.

© РИА Новости

Отмечается, что у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки.

«Вооруженные силы [Европы] некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... противоракетная оборона на пределе», — говорится в статье.



Эксперты оценили перспективы превращения ЕС в оборонный союз

По данным издания, сейчас Европа пытается перестроиться из-за конфликта на Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Североатлантический альянс собирается поставить перед странами — членами блока более жесткие задачи по усилению их противовоздушной обороны. «Альянс НАТО, как ожидается, поставит перед своими членами более жесткие задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала», — рассказал европейский дипломат.