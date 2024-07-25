Инструктор по национально-патриотической подготовке позывным «Слон», который раньше быть учителем по истории Украины в школе, предположил, когда может закончится спецоперация.

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По словам бойца, Вооруженные силы (ВС) России имеют значительное численное преимущество, а также сильно превосходят Украину в отношении вооружения, танков, ракет, самолетов и прочего. Инструктор отметил, что военный конфликт длится уже третий год, что сильно истощает людей.

— Я не рискну сейчас даже попытаться предсказать, когда они (боевые действия – прим. «ВМ») закончатся, — передает слова инструктора mk.ru.



В тот же день кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной необходимо как можно быстрее закончить, поскольку у Киева нет никаких шансов на победу.

Предположительно, мирный план по Украине Трампа намекает на нейтральный статус страны. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

23 июля Зеленский заявил, что понимает необходимость завершения конфликта с Россией как можно скорее.

По мнению польского политолога Витольда Сокала, Зеленский допустил возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным ввиду возросших шансов экс-лидера США Дональда Трампа на победу в президентских выборах.