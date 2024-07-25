Антисанитария на передовой в рядах украинской армии привела к вспышке инфекционных заболеваний, таких как ротавирусные заболевания и дизентерия.

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«Боевики 92-й отдельной штурмовой бригады, которые провели длительное время на передовой на Липцовском направлении без средств личной гигиены, стали массово заболевать и бегать «до ветра» в самых неподходящих ситуациях. Лечить их никто не собирается», – пишет «АиФ».



Ветеран боевых действий, майор запаса Олег Деревнин рассказал, что эпидемию называют «окопной болезнью». По его словам, с такой болезнью сталкивались в свое время в Афганистане. Ее симптомами являются недомогание, слабость и расстройство желудка.

Напомним, бойцы ВСУ продают друг другу карты минных полей в Торецке. Об этом рассказала местная жительница.