США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

США заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с Китаем по вооружениям. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.

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По ее словам, Пекин не должен выдвигать предварительных условий.

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«Мы надеемся на то, что нам удастся вступить с ними в диалог по сокращению рисков, и они увидят ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации», — сказала Стюарт.



По мнению помощника госсекретаря, Вашингтону и Пекину следует работать над выстраиванием взаимного доверия и не пытаться использовать тематику стратегических рисков в качестве «разменной монеты» в двухсторонних отношениях.

Ранее стало известно, что власти Китая и России готовы поддерживать друг друга в защите своих интересов.