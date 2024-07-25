Economist: ПВО Европы находится в плачевном состоянии

Противовоздушная оборона европейских стран находится в плачевном состоянии: у большинства государств нет ЗРК и перехватчиков в необходимом для сдерживания количестве, пишет журнал Economist.

По данным газеты, на протяжении многих лет Европа не задумывалась всерьез о защите собственного неба, не вкладывала средства в противоракетную оборону.

Кроме того, ряд стран направил свои «драгоценные» зенитно-ракетные комплексы на Украину.

FT: у НАТО есть лишь 5% мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

В связи с этим, отметили журналисты, Европа судорожно пытается построить новую систему обороны и заткнуть возникшие бреши в системе ПВО.