На южно-донецком направлении российские войска прорвали несколько линий обороны ВСУ и вошли с боями на юго-восточную окраину поселка Константиновка. Об этом пишут "Военкоры Русской весны".

Эксперты отмечали, что после освобождения Часова Яра и Константиновки российские войска смогут дойти до реки Днепр и получат возможность продвинуться в направлении Угледара.

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что напряженная обстановка для ВСУ сложилась на кураховском и покровском направлениях в ДНР.

Группа войск ВСУ "Хортица" фактически признала потерю населенного пункта Прогресс на покровском направлении.

СМИ писали, что 31-я механизированная бригада ВСУ "просто рассыпалась" у Прогресса на фоне общих проблем с командованием и управлением.