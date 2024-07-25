Британия заявила об участии в разработке европейской крылатой ракеты большой дальности

Британия присоединится к разработке европейской крылатой ракеты большой дальности. Об этом министр обороны Джон Хили заявил на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине. Во время этого визита между военными ведомствами была также подписана декларация о сотрудничестве, касающаяся в первую очередь совместных разработок, производства и закупок вооружений.

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Проект ELSA (European Long-Range Strike Approach, или же Европейский подход к дальнему удару), в рамках которого европейские страны планируют создать собственную наземную крылатую ракету с дальностью свыше тысячи километров, был запущен в начале месяца Германией, Францией, Италией и Польшей. На полях саммита НАТО в Вашингтоне министры обороны четырех стран подписали соответствующую декларацию о намерениях. Накануне этого события СМИ сообщали, что документ подпишет также Британия, однако новому правительству в Лондоне, видимо, понадобилось время для принятия окончательного решения.

То, что британцы будут участвовать в проекте, выглядит логичным. На место основного разработчика новой крылатой ракеты прочат транснациональную компанию MBDA, которая имеет подразделения в Британии, Франции, Германии и Италии. Она уже представила вариант наземной крылатой ракеты, способной наносить "глубокие удары". Кроме того, Британия вместе с Францией уже давно занимается совместной разработкой ракетного оружия в рамках подписанных в 2010 году обширных соглашений о двустороннем военном сотрудничестве. Аналогичные соглашения новое британское правительство хочет теперь заключить и с Германией, а подписанная в Берлине Писториусом и Хили декларация, видимо, станет первым шагом в этом направлении.

Из проекта ELSA выбивается только Польша, чья оборонная промышленность не имеет особого опыта в разработке и производстве крылатых ракет. Однако Варшава заинтересована в получении такого оружия.

"Этот потенциал имеет не только оперативное, но и стратегическое значение, представляя собой важный компонент обороны и сдерживания", - заявил в интервью изданию Defence News представитель польского военного ведомства, добавив, что его страна рассчитывает получить от проекта "соответствующий ее потребностям" объем ракет.



То, что их будущие крылатые ракеты будут нацелены в первую очередь на Россию, европейцы не скрывают. В Берлине сейчас говорят, что европейская разработка должна будет в будущем заменить американские ракеты, которые планируется разместить на территории Германии в 2026 году. При этом называемая сейчас дальность в тысячу или более километров для будущей ракеты представляет собой только ориентировочный показатель. Строго говоря, в рамках проекта ELSA планируется разработать ракету не большой, как пишут СМИ, а средней дальности, то есть, согласно действующим классификациям, способную пролететь от 1000 до 5500 километров. Правда, в немецком правительстве говорят, что проект выйдет на стадию производства только в 2030-х годах. Но сроки реализации вполне могут сместиться и "влево", учитывая, что та же MDBA заявляет, что у нее уже есть готовые разработки.

Проект ELSA, как и все остальные шаги по развертыванию военной промышленности и наращиванию военного потенциала, европейцы сейчас оправдывают украинским конфликтом и необходимостью защищаться от России. Но надо заметить, что, например, подготовка к размещению американских ракет в Германии началась еще в 2021 году, на что сейчас указывают многие немецкие эксперты, причем и те, кто считает данное решение оправданным. И все эти годы, как отмечает издание IMI-Online, немецкое правительство, несмотря на многочисленные запросы, отрицало существование таких планов, признав их только уже "по факту", в момент публикации соглашения с США в начале месяца. Правда, немецкие СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, позже сообщали, что решение не было спонтанным и готовилось "длительное время". И вполне вероятно, что планы создания собственной европейской ракеты имеют столь же длинную историю. Так же, как размещение американских ракет, на самом деле не было связано непосредственно с украинским конфликтом и готовилось загодя.