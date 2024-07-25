Украинская бригада, которая принимала участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела поражение из-за проблем с командованием, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

По его словам, в материале говорится о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Lenta.Ru».

«Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», - подчеркнул автор публикации.



Ранее сообщалось, что российская группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.