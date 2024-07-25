Остин прокомментировал перехват самолетов РФ и КНР в районе Аляски

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что российские и китайские самолеты, перехваченные американскими ВВС в районе Аляски, не вторгались в воздушное пространство США. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Они не заходили в наше воздушное пространство. Думаю, ближайшая точка сближения была примерно в 200 милях (около 322 км - прим. ТАСС) от нашего побережья. Так что мы очень внимательно следим за этим, и мы в состоянии их перехватить, если это повторится", - сказал министр обороны.



Он отметил, что появление российских и китайских самолетов вблизи Аляски не стало неожиданностью для американских военных.

"Для нас это не было неожиданностью, мы пристально следили за этими самолетами, отслеживали их, перехватывали их, демонстрируя, что наши силы постоянно находятся в состоянии готовности и у нас есть очень хорошие средства наблюдения", - добавил Остин.



Он также вновь утверждал, что Китай якобы оказывает поддержку России при проведении специальной военной операции на Украине. Пекин и Москва такую версию развития событий неоднократно опровергали.

NORAD отследило полет военных самолетов РФ и КНР у Аляски

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выступило с заявлением, что 24 июля отследило полет двух российских Ту-95 и двух китайских H-6, находившихся в опознавательной зоне ПВО Аляски.