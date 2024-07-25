ЦАХАЛ: силы ПВО не смогли сбить ливанские БПЛА

Силы ПВО предприняли безуспешные попытки сбить беспилотники, запущенные на территорию страны со стороны Ливана, пишет пресс-служба Армии обороны Израиля в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 25 июля, на севере Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что силы ПВО выявили подозрительные воздушные цели. Были задействованы комплексы «Железный купол».

Вместе с тем, попытки перехвата оказались безуспешными, признали в пресс-службе. Дроны достигли целей, в ряде районов возникли пожары.

Над устранением последствий обстрела работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет, резюмировали в ЦАХАЛ.