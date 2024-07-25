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Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

Западные военные и инструкторы, которые в данный момент находятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ), являются законными целями для Российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине
© globallookpress.com

«С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России», — заявил высокопоставленный дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддерживает вовлечение России в переговорный процесс.

23 июля Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников ВСУ в населенном пункте Дергачи Харьковской области. По данным оборонного ведомства, в результате удара по пункту временной дислокации было уничтожено полсотни иностранных инструкторов.

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