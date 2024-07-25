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Небензя назвал законной целью РФ находящихся на Украине западных инструкторов

Западные инструкторы, находящиеся на территории Украины, представляют собой законную цель для российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. ТАСС

Он отметил, что Соединенные Штаты и другие западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине из-за нежелания украинских граждан продолжать борьбу на фронте. Эти слова были озвучены в ходе заседания Совета безопасности ООН. Ura.Ru

Кроме того, Небензя посоветовал украинскому руководству изучить мирную инициативу, которую предложил глава РФ Владимир Путин, в том случае, если Киев действительно готов к переговорам с Россией. ТК Звезда

Небензя назвал законной целью западных инструкторов на Украине
© РИА Новости
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