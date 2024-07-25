Западные инструкторы, находящиеся на территории Украины, представляют собой законную цель для российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. ТАСС

Он отметил, что Соединенные Штаты и другие западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине из-за нежелания украинских граждан продолжать борьбу на фронте. Эти слова были озвучены в ходе заседания Совета безопасности ООН. Ura.Ru

Кроме того, Небензя посоветовал украинскому руководству изучить мирную инициативу, которую предложил глава РФ Владимир Путин, в том случае, если Киев действительно готов к переговорам с Россией. ТК Звезда