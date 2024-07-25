Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

Собаки на специальной военной операции выполняют охранные задачи. Главную роль животных в зоне боевых действий Андрей Мухин в беседе с газетой «Взгляд».

По словам военнослужащего, собаки издалека слышат летящие снаряды и беспилотники, а также чуют приближение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Когда мы были в лесу под Изюмом, от "ночников" и тепловизоров толку не было, нас спасал нюх и слух моей овчарки Сармата, — рассказал он. — Когда Сармат, сидя на бруствере, начинал втягивать воздух в определенном направлении и рычать, мы знали: идет чужак, и открывали огонь».



После этого российские военные успевали спрятаться, и ответная атака по ним производилась уже с большого расстояния.

Мухин сравнил собаку с живым локатором, прибором ночного видения и тепловизором. Он подчеркнул, что именно благодаря Сармату в его формировании не было жертв, а пострадавшие отделывались легкими ранениями и контузией. Военный отметил, что разведке ВСУ не удавалось приблизиться к позициям его сослуживцев.

Помимо этого пес слышал подлетающие коптеры гораздо раньше российских военных.

«Если он смотрит в небо, мы становились за деревья и начинали ждать атаки с воздуха. Причем я специально не готовил Сармата к этому», — сказал Мухин.



Он добавил, что российские военнослужащие специально подбирают к себе в подразделения брошенных собак, которые также начинают громко лаять при приближении опасности.

Ранее в России предложили отправлять на СВО бездомных собак. С инициативой выступил депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин, который напомнил, что во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 70 тысяч псов.

Эту идею в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, не стоит принижать роль животных, находящихся на СВО, так как они отправлены не на убой. Депутат пояснил, что в зоне боевых действий находятся специально подготовленные собаки, которые помогают в решении самых сложных вопросов, несут сторожевую службу и непосредственно участвуют в боевых действиях.