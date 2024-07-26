Mash: раненый разведчик ВС РФ отрезал себе руку и шел до врачей километр

Раненый разведчик ВС РФ на Донбассе отрезал себе руку и прошел километр до медиков, чтобы выжить. Об этом пишет telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, военный под Часовым Яром наступил на противопехотную мину, задев при падении вторую. Мужчина попросил прибывших на помощь сослуживцев отрезать наполовину оторванную руку, но бойцы отказались, передает "Уралинформбюро".

"Тогда он взял ножницы из аптечки и сделал это сам. Потом пошел до квадроцикла медиков – они отвезли его к полевым хирургам", – говорится в публикации.

Медики спасли разведчика, несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу.