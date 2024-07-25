США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
США планируют интегрировать акустическую сеть для обнаружения воздушных угроз украинской разработки в свою противовоздушную оборону (ПВО). Об этом пишет TWZ.
«Использование ими акустических датчиков распространилось по всей стране до такой степени, что теперь они почти уверенно идентифицируют беспилотники на расстоянии благодаря этой акустической и огневым группам, прикрепленным к этой акустической, недорогой возможности, которую они разработали и распространили», — заявил генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Стивен Гейни.
По его словам, американская сторона должна найти способы интеграции этой «недорогой системы поражения» в национальную ПВО. Генерал-лейтенант не представил подробностей о том, каким образом может быть осуществлена подобная задумка.
Издание напоминает, что акустическая сеть для обнаружения воздушных угроз была разработана украинскими инженерами в кустарных условиях и представляет собой современную версию систем, использовавшихся в ходе Второй мировой войны для обнаружения приближающихся самолетов противника. Согласно открытым данным, украинская акустическая сеть включает около 9500 датчиков, разнесенных по подконтрольной Киеву территории. Информация с них собирается и анализируется центральным компьютером, указания от которого получают мобильные огневые группы. Соответствующее оборудование с Украины успешно протестировано на авиабазах в Германии и Румынии.
Ранее гендиректор компании-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в России на одном действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны.