США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО

США планируют интегрировать акустическую сеть для обнаружения воздушных угроз украинской разработки в свою противовоздушную оборону (ПВО). Об этом пишет TWZ.

© Lenta.ru

«Использование ими акустических датчиков распространилось по всей стране до такой степени, что теперь они почти уверенно идентифицируют беспилотники на расстоянии благодаря этой акустической и огневым группам, прикрепленным к этой акустической, недорогой возможности, которую они разработали и распространили», — заявил генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Стивен Гейни.



По его словам, американская сторона должна найти способы интеграции этой «недорогой системы поражения» в национальную ПВО. Генерал-лейтенант не представил подробностей о том, каким образом может быть осуществлена подобная задумка.

Издание напоминает, что акустическая сеть для обнаружения воздушных угроз была разработана украинскими инженерами в кустарных условиях и представляет собой современную версию систем, использовавшихся в ходе Второй мировой войны для обнаружения приближающихся самолетов противника. Согласно открытым данным, украинская акустическая сеть включает около 9500 датчиков, разнесенных по подконтрольной Киеву территории. Информация с них собирается и анализируется центральным компьютером, указания от которого получают мобильные огневые группы. Соответствующее оборудование с Украины успешно протестировано на авиабазах в Германии и Румынии.

Ранее гендиректор компании-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в России на одном действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны.