Назван основной противник российских «Буков»

Переданные Киеву баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) стали основным противником российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». Особенности борьбы с ракетами назвал командир установки с позывным Стрелец в беседе с «Известиями».

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«ATACMS, которые запускаются с РСЗО, — это наш основной противник на данный момент. В последнее время они стали летать чаще, если до этого запускали в основном ночью, то сейчас это происходит и ночью, и днем. Работаем штатно, поражаем все успешно. Не сосчитать, но за последний месяц нашим расчетом было сбито три ракеты ATACMS», — сказал командир.



Он также сообщил, что раньше противник применял вместе с ATACMS ложные цели, которые теперь почти не используют из-за сопоставимой с полноценными ракетами стоимостью.

Ранее в июле заместитель командира Крымской дивизии противовоздушной обороны (ПВО) рассказал газете «Красная звезда», что на перехват ракет ATACMS и Storm Shadow у российских систем ПВО С-400 уходит от 30 до 90 секунд.