В Турции обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл ВСУ

Спасатели обнаружили с берега у района Чаталджа в Стамбуле начиненный взрывчаткой гидроцикл, предположительно принадлежащий ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел утром в четверг, 25 июля. Полиция прибыла на вызов, оттащила аппарат на берег.

Осмотр показал, что гражданский гидроцикл был кустарным способом переделан на удаленное управление. В него были встроены камеры и заложена взрывчатка.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный катер в апреле 2024 года прибило к берегам Румынии. На борту аппарата пограничники нашли боевую часть ракеты П-15 «Термит» — боеприпас советского образца 1950-х годов.

Военные эксперты предположили, что дрон сбился с курса, либо у него закончилось топливо при выполнении операции против России.