Российская Федерация вопреки санкциям использует американские микрочипы и сенсоры в ракетах, которые применяются в рамках специальной военной операции. Об в четверг, 25 июля, сообщает газета The New York Times. Вечерняя Москва

Как отмечается, несмотря на то, что Запад пытался перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала настолько надежную цепочку параллельных поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти столько же критически важных чипов, сколько за тот же период 2021 года. Также, согласно анализу, трансакции теперь все чаще осуществляются в юанях. Lenta.ru

Ранее обозреватель New York Times Констант Мехей сообщил, что попытки украинской армии организовать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области с самого начала были спорными. По его словам, бойцы жаловались на бессмысленность и жестокость поставленной задачи. Таким образом журналист прокомментировал сообщения о пропаже более 700 бойцов ВСУ в Крынках. News.ru