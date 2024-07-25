В Германии испугались быстрого продвижения ВС РФ в Донбассе

Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне спецоперации. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер.

По его словам, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация — они утеряли контроль за фронтом. Российским войскам удается оказывать на них сильное давление.

«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — отметил он.



Утром 25 июля начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма заявил, что солдатам ВС РФ удалось за сутки овладеть 35 опорными пунктами ВСУ. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва.

Незадолго до этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли Ивано-Дарьевку. До этого им удалось освободить населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.