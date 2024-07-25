ВСУ потеряли экзотический румынский клон БМ-21

В социальных сетях опубликованы фотографии достаточно редкой в ВСУ румынской реактивной системы APR-40. Как отмечается, боевая машина, являющаяся аналогом советского БМ-21 "Град", была уничтожена еще в мае. Она полностью сгорела в результате попадания российского боеприпаса неустановленного типа.

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Эти РСЗО начали выпускать еще в 1978 году. Вместо шасси "Урал-4320" здесь использована база DAC 665T (6х6).

Боевая масса - 13710 кг. Мощность устанавливаемых на них дизельных двигателей - 215 л.с. Скорость по шоссе - 85 километров в час. Экипаж - три человека.

Сообщалось, что APR-40 попали в реактивный дивизион 118-й механизированной бригады. Боевики, которые их эксплуатируют, крайне недовольны состоянием техники, она постоянно выходит из строя.