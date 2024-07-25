Румыния заявила о найденных обломках якобы российского беспилотника
В Румынии в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Об этом заявили в румынском Минобороны, сообщает телеканал TVR Info.
В ведомстве отметили, что обломки беспилотника были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.
«Все места, определенные как возможные зоны падения обломков, находятся за пределами населенных пунктов, инфраструктура не затронута. Министерство в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуации, оставаясь с ними в постоянном контакте», — добавили в румынском оборонном ведомстве.