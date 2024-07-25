Румыния заявила о найденных обломках якобы российского беспилотника

В Румынии в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Об этом заявили в румынском Минобороны, сообщает телеканал TVR Info.

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В ведомстве отметили, что обломки беспилотника были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.