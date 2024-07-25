Названа угроза для наземных дронов ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) станут одной из основных угроз для наземных беспилотных платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недостатки сухопутных дронов назвали в публикации Forbes.

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Отмечается, что такие аппараты очень чувствительны к помехам. Увеличение дальности и особенности рельефа местности ослабляют сигнал, который может быть заглушен средствами постановки помех.

«Кроме того, многие российские системы радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и отслеживать сигналы, поступающие к роботу и от него, что позволяет русским нацеливаться как на робота, так и на его оператора», — пишет автор.



Ранее в июле начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову показали применяемых в зоне спецоперации роботов БР-2 и БРГ-3. Гусеничные машины могут перевозить грузы и нести вооружение.

В апреле стало известно, что компания «А-Системс» разработала устойчивую к воздействию средств РЭБ автономную мобильную платформу. Машина может нести до 40 килограммов полезной нагрузки.