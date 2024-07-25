ВС РФ отразили атаку трех бригад ВСУ в районе Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку трех бригад украинской армии в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, а также в Старице и Шестаково Харьковской области.

Кроме того, во время выполнения боевых задач были отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 235 военнослужащих. Кроме того, российская армия уничтожила четыре автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 американского производства, а также станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М".

До этого российские войска нанесли удар ракетами "Искандер" по бронетанковому заводу в Харькове. Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов.