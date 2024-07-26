ВСУ совершили массовый налет на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«Сразу пять населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. (...) В селе Березовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения», — написал чиновник.



В селе Козинка повреждения получила кровля в частном доме. В Шебекинском городском округе село Муром атаковали шесть дронов-камикадзе. В одном из домовладений оказались выбиты окна, пробита кровля, также поврежден гараж с автомобилем.

Еще в одном населенном пункте — селе Вознесеновка — БПЛА сдетонировал в огороде частном дома. Пятое село — Новую Таволжанку — атаковал FPV-дрон. Там он упал на дорожное полотно, из-за чего у легкового автомобиля выбило лобовое стекло.