Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по бронетанковому и кузнечно-механическому заводам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны. Lenta.ru

«За сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства. RT на русском

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном. Газета.Ru