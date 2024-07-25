Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2025 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из ежедневной сводки министерства обороны России.

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В зоне ответственности подразделений группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» противник понес самые большие потери — 460, 680 и 410 бойцов соответственно.

Еще 475 человек личного состава украинская армия потеряла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Накануне потери ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, также превысили 2000 военнослужащих. Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск «Юг» — 700 человек личного состава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.