Япония создаст полигон для учений с ракетами большой дальности

Министерство обороны Японии планирует создать новый полигон на отдаленных островах Огасавара для проведения там учений с использованием ракет большой дальности. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском оборонном ведомстве.

Отмечается, что на этом полигоне планируется проводить учения, в том числе с использованием новейших ракет большой дальности, которые сейчас разрабатываются и которыми планируется вооружить силы самообороны страны для реализации права на нанесение ответного удара по базам потенциального противника в случае его нападения на Японию. Также предполагается, что на этом полигоне будут проводить учения с использованием уже стоящих на вооружении ракет "Тип-12".

Сообщается, что это будет первый полигон на территории Японии, где можно будет отрабатывать применение ракет с дальностью полета свыше 100 км - до этого японские вооруженные силы были вынуждены пользоваться полигонами на территории США и Австралии для проведения таких стрельб. Ожидается, что полигон на островах Огасавара, находящихся более чем в 700 км от побережья основного острова Хонсю, будет готов к использованию к 2026 году.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника, но нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.