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На Западе предсказали победу России на Украине

Россия одержит победу в конфликте на Украине. Такой прогноз сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

На Западе предсказали победу России на Украине
© РИА Новости

«Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает», — заявил он.

По словам Меркуриса, такой исход событий невозможно предотвратить. Он подчеркнул, что на Западе это тоже понимают, о чем свидетельствуют публикации в западных СМИ, указывающие на неспособность западных стран изменить ситуацию.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал выступление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. По его словам, военачальник уверен в том, что России удастся одержать победу в конфликте и выйти к границам альянса.

Военные новости
Александр Меркурис
Кристофер Каволи
НАТО