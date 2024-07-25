Россия одержит победу в конфликте на Украине. Такой прогноз сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает», — заявил он.



По словам Меркуриса, такой исход событий невозможно предотвратить. Он подчеркнул, что на Западе это тоже понимают, о чем свидетельствуют публикации в западных СМИ, указывающие на неспособность западных стран изменить ситуацию.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал выступление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. По его словам, военачальник уверен в том, что России удастся одержать победу в конфликте и выйти к границам альянса.