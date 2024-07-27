Мужу королевы марафонов Елены Блиновской Алексею придется воевать 395 лет, чтобы выплатить ее долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, сейчас Алексей Блиновский принимает участие в боевых действиях на специальной военной операции (СВО) и получает зарплату в размере 255 тысяч рублей. Для того чтобы в полном объеме погасить долг своей супруги перед налоговой, который по актуальным данным составляет 1,21 миллиарда рублей, ему придется провести на СВО 395 лет.

Названа причина объявления в розыск мужа Блиновской

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), перевели служить под село Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).